نائب روسي يحرك اتهاما ضد بوتين لاستخدامه كلمة «حرب» فيما يتعلق بأوكرانيا

قال السياسي الروسي المعارض نيكيتا يوفيريف، إنه حرك اتهاما ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستخدامه كلمة "حرب" هذا الأسبوع، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.



وكان من المحظور استخدام هذا المصطلح منذ بداية الهجوم، وجرى إنزال عقوبات بحق من لم يستخدموا العبارة المفضلة "عملية عسكرية خاصة"، للإشارة إلى حرب أوكرانيا.



وغرد النائب عن منطقة سانت بطرسبرج يوفيريف في وقت متأخر أمس الخميس: "لقد وصف (بوتين) الحرب بأنها حرب". وكان الآلاف قد واجهوا عقوبات في روسيا العام الجاري لفعل هذا فقط.



وقال يوفيريف إن استخدام بوتين للكلمة يضعف مصداقية الجيش، ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون.



وفي معرض مؤتمر صحفي، لم يعد له مسبقا، أمس الخميس، قال بوتين "هدفنا ليس تدوير عجلة الصراع العسكري ولكن، على العكس، إنهاء هذه الحرب".



وكانت هذه المرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، التي يستخدم فيها بوتين هذه الكلمة.



وقال يوفيريف إنه قدم شكاوى لدى ممثلي الادعاء ووزارة الداخلية. غير أن فرص نجاحها ضئيلة.



وتحتم على يوفيريف دفع غرامة في سبتمبر بسبب تشويه سمعة الجيش بعدما دفع بمقترح في البرلمان لاتهام بوتين بالخيانة العظمى بسبب بدء الحرب على أوكرانيا.