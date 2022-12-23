الكرملين: ليس لدينا أي فكرة عن خطة السلام الجديدة لزيلينسكي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن بلاده ليس لديها أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن كل ما قاله حتى الآن كان دون مراعاة الوقائع الحالية.



وقال بيسكوف -للصحفيين اليوم الجمعة- "لا نعرف شيئًا عن هذه الخطة، لقد سمعنا تصريحات للرئيس زيلينسكي حول خطوات مختلفة، وكل ما قاله حتى الآن قيل دون مراعاة الوقائع الحالية، التي تشكلت بالفعل اليوم والتي لا يمكن تجاهلها".



وأضاف "طبعا أي صراع ينتهي على طاولة المفاوضات كما قيل مرارا، ولكن نتحدث في المقام الأول عن الانتهاء السريع للعملية العسكرية الخاصة من خلال تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا لنفسها".