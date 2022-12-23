إبراهيم عيسى: قانون مشروع صندوق قناة السويس ملتبس وغامض ويسمح بالشك

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن عدم طرح القوانين للمناقشة المجتمعية قبل إقرارها في ظل الأزمة الحالية يثير قلق المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون ملتبس وغامض ويسمح بالفعل في الشك والتساؤل والريبة والاستعجاب والاستغراب.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تقديمه لبرنامجه "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن كافة مناقشات القانون في هيئة قناة السويس أو وزارة المالية أو المستشارين رئاسة الوزراء تكون مناقشة بين الحكومة وبعضها وكلهم يكون لديه تعليمات يجب تنفيذها وضرورة الانتهاء منها في توقيت معين، فلا يكون لهم أي هدف سوا تنفيذ التعليمات وليس مناقشتها.

وتابع، أن صدق النية لا يوفر الأمن الكامل خلال إنشاء القوانين، موضحًا أن قانون مشروع إنشاء صندوق قناة السويس تم تحويله لمجلس النواب في شهر أكتوبر، رغم أن هناك قوانين تناقش في مجلس النواب من 2017 ولم تصدر حتى الآن، ولكن مشروع قانون بشأن قناة السويس تم تحويله في أكتوبر وتم مناقشته سريعًا وأخرج في ديسمبر، وهو أمر ينم عن التسرع.