مصر وكندا تدرسان أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء بها في قطاعات النقل

• وزير النقل: فرص استثمارية واعدة في قطاع النقل المصري.. وندعو الجانب الكندي لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية والأتوبيسات الكهربائية في مصر

• الشركات المصرية ستتقدم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في كندا بالتحالف مع شركات عالمية

• وزير النقل الكندي: إنجازات كبيرة ومشروعات ضخمة تشهدها مصر في مجال البنية التحتية ووسائل النقل الجماعي

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نظيره الكندي عمر الجبرة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



في بداية اللقاء، أكد وزير النقل المصري عمق العلاقات المصرية الكندية، مشيراً إلى التطلع والتعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.



ومن جانبه، أشاد وزير النقل الكندي بالإنجازات الكبيرة والمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثل العاصمة الإدارية وشبكة الطرق ووسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كما قدم الوزير الكندي التهنئة للقيادة السياسية والحكومة والشعب المصري بالنجاح الباهر لمؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي، مشيراً إلى التطلع للتعاون مع الجانب المصري في كل مجالات النقل خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر.



ثم تباحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي بينهما، حيث أكد وزير النقل الكندي، أن الجانب الكندي سينفذ مشروع نقل سككي بطول 1000كم يمر بالعديد من المدن الكندية وسيتم طرح الأعمال التنفيذية عن طريق طرح عام، فأشار وزير النقل المصري إلى أن الشركات المصرية العاملة في مجالات البنية التحتية ستتقدم لهذا الطرح بما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة في مصر والعديد من الدول العربية والأوروبية، مثل ليبيا والعراق وتنزانيا وغيرها من الدول، وأن هذه الشركات ستتحالف في هذا الطرح مع شركات عالمية.



كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك مجالات أخرى يمكن أن تمثل نقطة انطلاقة قوية للتعاون المشترك، خاصة مع وجود خطة كبيرة وشاملة لتطوير كل قطاعات النقل، مشيراً إلى أن هذه المجالات تتمثل في التعاون في إقامة مصنع في مصر لتوطين صناعات عربات السكك الحديدية والمترو وكذلك إنشاء مصنع في مصر لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال وإدارة وتشغيل المحطات المختلفة بالموانئ المصرية، خاصة مع ما يشهده هذا القطاع من تطور كبير تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات.



واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين لدراسة أوجه التعاون المشترك التي يمكن البدء بها في قطاعات النقل المختلفة.





