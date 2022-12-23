واشنطن تعرب عن امتنانها لقطر لضمان الإفراج عن أمريكيين من أفغانستان

تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وأعرب سوليفان عن امتنانه الكبير للمساعدة التي قدمتها قطر لضمان الإفراج عن المواطنين الأمريكيين من أفغانستان، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

واستغل مستشار الأمن القومي الأمريكي الفرصة ليهنئ قطر على استضافتها الناجحة لكأس العالم لكرة القدم للرجال لعام 2022.

وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الحظر غير المقبول الذي فرضته حركة طالبان على ارتياد النساء الجامعات، كما ناقشا الوضع الإنساني في أوكرانيا.

كان حكام طالبان منعوا المرأة من دخول الجامعة بأثر فوري الثلاثاء الماضي، وتم استبعاد السيدات والفتيات من الحياة العامة إلى حد كبير منذ سيطرة الحركة على السلطة في أغسطس من العام الماضي.