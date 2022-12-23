 تونس تعلن إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 218 مهاجرا - بوابة الشروق
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تونس تعلن إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية وإنقاذ 218 مهاجرا

تونس - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 5:03 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 5:03 م
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجرا من الغرق.

وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان له- إن الوحدات البحرية لحرس الحدود تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 218 مهاجرا، من بينهم 21 تونسيا و197 يحملون جنسيات أجنبية، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وناشد المتحدث المواطنين التونسيين بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني بالإبلاغ عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أو الوسطاء، نظرا لما تشكله هذه العمليات من خطورة.

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