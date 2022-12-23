قناة إسرائيلية: اتفاق تشكيل حكومة نتنياهو يتضمن بند فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، تعهد لزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بأن تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن صياغة البند المتعلق بتنفيذ السيادة في اتفاق الائتلاف غامضة عن قصد، وتنص على أن "شعب إسرائيل له حق طبيعي في أرض إسرائيل. وفي ضوء الإيمان بالحق المذكور أعلاه، فإن رئيس الوزراء سيقود صياغة وتعزيز سياسة يتم بموجبها تطبيق السيادة في الضفة الغربية، مع اختيار التوقيت الصحيح وموازنة جميع المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل".

وحسب الاتفاق، نتنياهو لا يلتزم بجدول زمني لتطبيق السيادة، بل يلتزم بالبدء فعليًا في الترويج لهذه الخطوة.

وأوضحت القناة أنه بموجب الاتفاق سيتم منح المستوطنين في الضفة الغربية وفي الجليل مزايا ضريبية.