مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض قوة حفظ السلام في الجولان لستة أشهر إضافية

قرر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس تمديد تفويض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمدة ستة أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023.

يشار إلى أنه تم تكليف قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974.

ويطالب القرار رقم 2671، الذي حظي بتأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بالإجماع، الأمين العام بضمان امتلاك قوات الأمم المتحدة لفض الاشتباك القدرات والموارد اللازمة للوفاء بتفويضها بطريقة آمنة ومأمونة.

ودعا المجلس الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقراره رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر 1973، وشدد على التزام الطرفين بالاحترام التام والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك بين القوات لعام 1974.

وشدد مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم في نشر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة الأجهزة المتفجرة المرتجلة ونظام الإحساس والإنذار ، وكذلك في تلبية احتياجات الموظفين المدنيين ، لضمان السلامة والأمن لأفراد القوة ومعداتها.

وتأسست قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في آيار/مايو 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان والذي أنهى حرب تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.