وزيرا دفاع كوريا الجنوبية ورومانيا يبحثان التعاون الأمني

أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية ورومانيا اليوم الجمعة محادثات بشأن التعاون في صناعة الأسلحة والأمن الإقليمي وقضايا أخرى، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في سول.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب التقى نظيره الروماني أنجيل تيلفار، في سول، والتي وصلها الأخير في وقت سابق من هذا الأسبوع مع وفد بناء على دعوة من كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية "البرلمان" في كوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماع ، أشار لي إلى أن البلدين طورا علاقات ودية وتعاونية منذ إقامة "الشراكة الاستراتيجية" بينهما في عام 2008 ، وأعرب عن أمله في أن تعزز زيارة تيلفار التعاون الدفاعي الثنائي.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن تيلفار عبر عن أمله في استمرار توسيع التعاون الدفاعي في مجالات مثل تبادل المعلومات العسكرية والتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعاون في صناعة الأسلحة.

وأضافت أن الوزيرين اتفقا على العمل من أجل توقيع اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي بناء على خطاب نوايا معدل وقع عليه الجانبان في أيلول/سبتمبر الماضي لتعزيز التعاون الدفاعي.

كما تبادلا وجهات النظر حول الحاجة إلى استمرار الدعم لأوكرانيا التي تسعى جاهدة لصد العدوان الروسي منذ غزوها في شباط/فبراير الماضي.

يشار إلى أنه سبق لتيلفار أن زار كوريا الجنوبية في أيلول/سبتمبر الماضي لحضور معرض "دي إكس كوريا 2022 الدولي للدفاع"الذي يعقد كل عامين.