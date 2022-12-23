رئيس نستلة يتوقع تحديات في بداية 2023 قبل بدء تراجع التضخم في منتصف العام

توقع الرئيس التنفيذي لشركة نستلة للمواد الغذائية فرانسوا كزافييه روجر مواجهة تحديات خلال الشهور الستة الأولى من 2023، قبل بدء تراجع التضخم في النصف الثاني من العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن روجر قوله، خلال مقابلة: "سوف نتجه على الأرجح نحو الركود، ونعرف أن الشهور الستة المقبلة سوف تكون معقدة وصعبة في الغالب"، مضيفا أن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع الاستهلاك.

وقال روجر: "بالطبع سوف يكون هناك كثير من التضخم في بداية العام المقبل، وخلال الشهور الستة التالية، واعتقد أنه سيكون هناك بعض التراجع (في التضخم) خلال النصف الثاني من 2023".

وواجهت كثير من شركات تصنيع السلع الاستهلاكية، مثل نستلة زيادات حادة في أسعار خامات الإنتاج، مما ترتب عليه ارتفاع قياسي في الاسعار، وكان له تأثير على حجم الطلب على هذه المنتجات.

ورغم تراجع أسعار بعض مكونات الانتاج مثل زيت النخيل والقهوة والقمح مؤخرا، فإن الزيادة في الأجور وأسعار الطاقة في أوروبا سوف تزيد من الضغوط على شركة نستلة.