إبراهيم عيسى: مشاركة المستثمرين الأجانب في مشروع صندوق قناة السويس غير واضح

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مناقشة القوانين يجب أن تكون أولوية قبل التنفيذ حتى يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أنه قبل إقرار القوانين في البرلمان يجب مراجعتها والرقابة عليها الجهات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه لابد أن يكون هناك رقابة شعبية مكونة من البرلمان والمجالس النيابية والصحافة والإعلام على أعمال الدولة ثم من المجتمع المدني وجمعية الاقتصاد والتشريع وجمعية قناة السويس ومحبي قناة السويس.

وأشار الاعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن مشاركة المستثمرين الأجانب في مشروع قانون صندوق قناة السويس غير واضحة، متابعًا: "المشروع معمول ومش عارف هيعمل ايه، القانون هيعمل صندوق والصندوق هيعمل مشروعات طب أعرف منين أنها هتنجح".