 الخارجية الروسية: لا تفاوض بشأن الضمانات الأمنية قبل وقف تسليح كييف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: لا تفاوض بشأن الضمانات الأمنية قبل وقف تسليح كييف

موسكو - أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:38 ص
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه لن يكون هناك أي تفاوض جدي حول الضمانات الأمنية بشأن أوكرانيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، قبل وقف ضخ الأسلحة والمال لأوكرانيا وسحب المرتزقة والمدربين الأجانب.

وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، ألكسندر دارشيف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- إن موسكو بذلت جهودا صادقة في السابق من أجل التوصل لاتفاق وطرحت على الغرب مشروع وثيقتين ملزمتين حول الضمانات الأمنية لكن الغرب رفض هذه المساعي.

وأضاف دارشيف، أن روسيا لا تثق بالغرب بعد تسليح القوات الأوكرانية للاستيلاء على دونباس وتدميرها، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت إجراء اضطراريا لإحباط سيناريو إبادة الروس على الأراضي الأوكرانية السابقة.

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