رئيس وزراء بريطانيا يعرب عن حزنه لتواصل الإضرابات بالبلاد

أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، عن حزنه وإحباطه في ظل تواصل العديد من الإضرابات بجميع أرجاء البلاد.

وقال سوناك - في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - "إنني حزين وأشعر بخيبة أمل حقا بشأن الإضراب الذي طال حياة الكثير من الأشخاص، وخاصة في أعياد الميلاد"، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل عادل وعقلاني عندما يتعلق الأمر بالقطاع العام.

وأكد سوناك أن "بابه مفتوح دائما" للمناقشات، قائلا إن "الحكومة ترغب دائما في التحدث إلى الأشخاص وإشراكهم في ما يمكننا القيام به من أجل التأكد من أن وظائفهم مرضية ومجزية".

يشار إلى أنه على مدار العام، كانت هناك العديد من الإضرابات في مجموعة متنوعة من القطاعات في بريطانيا، إلا تلك الإضرابات التي بدأت هذا الشتاء تسببت في تعطيل الحياة.