 كييف: روسيا تستقدم تعزيزات جديدة من القوات إلى جبهات القتال - بوابة الشروق
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كييف: روسيا تستقدم تعزيزات جديدة من القوات إلى جبهات القتال

كييف ـ د ب أ
نشر في: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 10:06 م

قالت الاستخبارات الأوكرانية إن روسيا تستقدم تعزيزات من القوات إلى خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأعلنت هيئة الأركان العامة في كييف اليوم الجمعة أن "العدو زاد حجم النقل عبر السكك الحديدية، للقوات والمعدات والذخيرة، إلى مناطق القتال".

ومناطق القتال الرئيسية هي المحيطة ببلدة باخموت على خط الجبهة في الشرق، وكذلك بلدات أفديفكا وكوبيانسك وليمانسك في إقليم دونباس.

وقالت هيئة الأركان إنه تم رصد أيضا تعزيزات على الجانب الروسي في جنوب البلاد. غير أن الوحدات الجديدة في منطقة خيرسون سيتم نشرها فقط لتعزيز الخطوط الدفاعية.

ولم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

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