أردوغان: تحييد 12 إرهابيا شمالي سوريا والعراق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحييد 12 إرهابيا في شمال سوريا والعراق، ردا على استهداف جنود أتراك.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي خلال فعالية حول التحول العمراني، في إسطنبول، اليوم السبت، تطرق خلالها لمقتل جنود أتراك أمس الجمعة، حسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت مقتل 6 جنود جراء هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) شمال العراق.

وأوضح أردوغان، أن «دماء الجنود لم تذهب سدى»، مؤكدا استمرار قوات بلاده في الرد بالمثل على التنظيم الانفصالي.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد حزب «بي كيه كيه» داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق، ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون)، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.