مجهولون يلطخون قبر المستشار الألماني شميت وزوجته بصلبان معقوفة

قام مجهولون بتلطيخ قبر المستشار الألماني الأسبق هيلموت شميت وزوجته لوكي شميت في مقبرة اولسدورف في هامبورج بصلبان معقوفة.

وقعت هذه الحادثة مساء أمس الجمعة عشية مرور 105 عام على مولد السياسي الألماني البارز الذي وُلِد في الثالث والعشرين من ديسمبر عام 1918.

وأعلنت الشرطة، اليوم السبت، أنه سرعان ما تمت إزالة الصلبان التي تم رسمها باللون البرتقالي، لكنها قالت إن خلفية الجريمة وهوية مرتكبها أو مرتكبيها لا تزال غير معروفة. وتولى قسم أمن الدولة (المسؤول عن الجرائم السياسية) التحقيق في الواقعة.

وتعليقا على الواقعة، قالت مؤسسة المستشار هيلموت شميت إنها ومؤسسة لوكي شميت تدينان تدنيس القبر بأشد العبارات وأضافت أن "التدنيس الطائش هو محاولة كبيرة للإضرار بذكرى الاثنين. دائما ما كانت لوكي وهيلموت شميت يدافعان عن الحرية والديمقراطية والتفاهم بين الشعوب"، وتابعت أنهما كان يرفضان الحكم المستبد المحقر للبشر ومعاداة السامية بشكل قاطع.

وأدلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتصريحات مشابهة حيث كتبت على منصة إكس:" يا لها من جريمة مثيرة للاشمئزاز ومتناسية للتاريخ. دائما ما كان هيلموت ولوكي شميت يتصديان لتحقير البشر والعنصرية ومعاداة السامية، وكانا على وعي بتاريخنا".

كان هيلموت شميت ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتولى منصب المستشار الألماني من عام 1974 حتى 1982، وظل بدء من عام 1983 يشارك في إصدار صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية، وتوفي في نوفمبر 2015.