وزيرة خارجية ألمانيا تدافع عن الدعم الغربي لأوكرانيا: بوتين يرغب في محو كييف

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مجددا عن الدعم الذي يقدمه الغرب لأوكرانيا في التصدي للحرب الهجومية الروسية على أراضيها.

وفي تصريحات لصحيفة «بوتسدامر نويسته ناخريشتن» الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر إن «عدم نجاح الخطة الأصلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرامية إلى الاستيلاء على كييف وقتل، أو طرد أو إخضاع أكثر من 40 مليون شخص، يرجع إلى الشجاعة المذهلة للأوكرانيين في الدفاع عن بلادهم».

وأضافت: «عدم نجاح هذه الخطة يرجع أيضا إلى الدعم المقدم منا ومن دول أخرى كثيرة تقوم بما هو إنساني وذلك بمساعدة الضحية وليس بغض الطرف عن المعتدي».

وأشارت إلى أن «النظر إلى وضع المناطق التي تحتلها روسيا والمناطق غير المحمية في الشتاء الحالي، يمكن أن يوضح ما الذي كان سيهدد أوكرانيا والدول المجاورة، مثل مولدوفا، إذا لم يقف الاتحاد الأوروبي وغالبية العالم متحدين إلى جانب أوكرانيا».

ولفتت إلى أن «بوتين يستهدف مهاجمة محطات الطاقة ومراكز الكهرباء والتوزيع وخطوط الكهرباء، حتى تتجمد إمدادات المياه في ظل درجة حرارة تصل إلى 10 تحت الصفر، وحتى يموت الناس عطشا ويتجمدون حتى الموت».

وتابعت بيربوك أن «بوتين يرغب في محو أوكرانيا، ولهذا السبب سندعمها طالما كانت في حاجة إلينا».