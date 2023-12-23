الأهلي يطيح بمدرب أوراوا الياباني

أعلن البولندي ماتشي سكورزا، رحيله عن منصب المدير الفني لفريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية.

وكان فريق الأهلي قد فاز بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية 2023، عقب تغلبه على نظيره أوراوا ريد دياموندز مساء أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالله الفيصل بجدة.

وقال سكورزا في تصريحات نقلتها شبكة «radio zet» البولندية: «قضيت تجربة رائعة مع الفريق الياباني، ولكنني أريد الحصول على راحة وشحن طاقتي مرة أخرى».

وتابع: «الأمر يختلف من مدرب لآخر، بيب جوارديولا يعمل مع مانشستر سيتي منذ 7 أعوام، ولكنني من النوع الذي يحتاج للحصول على إجازة وشحن طاقتي من جديد».

وأتم: «أحلم بتدريب منتخب بولندا في المستقبل، ولكنني لم أستبعد فكرة العودة للدوري الياباني مرة أخرى، وربما العمل مع أوراوا من جديد».