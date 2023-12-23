تايوان وكندا توقعان اتفاق استثمار ثنائي في تايبيه

وقعت تايوان وكندا اتفاق استثمار ثنائي، مما يعزز جهود الحكومة التايوانية لدعم العلاقات التجارية مع الشركاء الديمقراطيين، ذوي الفكر المماثل وربما تسهيل دخول البلاد إلى اتفاق تجاري رئيسي لعموم المحيط الهادئ.

وتسعى تايوان للحصول على دعم دبلوماسي ومعنوي من الديمقراطيات الغربية الكبرى، مثل كندا، حيث تواجه ضغطا عسكريا وسياسيا واسعا من جانب الصين، للاستسلام لمزاعم بكين بشأن السيادة على البلاد، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم السبت. وفي إطار ذلك، تسعى تايوان لإبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية مع الدول الغربية.

وقال مكتب المفاوضات التجارية إن الاتفاق، الذي أكمل الجانبان المحادثات بشأنه في أكتوبر الماضي هو علامة فارقة وله أهمية تاريخية كبيرة.

ونقل المكتب عن ممثل تايوان لدى كندا، هاري تسينج، قوله في حفل التوقيع على الاتفاق في تايبيه "في المستقبل، سيعزز اتفاق الاستثمار بين تايوان وكندا روابط سلسلة التوريد ومرونتها، مما يلقي الضوء على أهمية بلادنا في سلسلة التوريد العالمية" ووصف مكتب التجارة الكندي في تايبيه التوقيع على الاتفاق بأنه "يوم عظيم لكندا وتايوان".