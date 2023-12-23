رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: 790 متطوعا حققوا جهدا نال إشادة دولية في مساعدة غزة

تسعى فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء؛ لتحقيق أفضل معدلات أداء في مهامهم المرتبطة بالأزمة الحالية المتمثلة في تبعات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وصرح الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، لـ"الشروق"، بأن طواقم الهلال الأحمر بشمال سيناء نالت تقدير الشخصيات الدولية التي زارت العريش ومعبر رفح بداية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش الذي أشاد بعمل فرق الهلال الأحمر، لافتا إلى أن ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا أعرب عن تقديره لمركز الخدمات اللوجستية بالعريش

وكشف خالد زايد، عن زيارة وفد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولقاءهم مع اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وضم الوفد كلا من الدكتور بيترا خوري المسئول العالمي للصحة والرعاية، والدكتورة الهام الكفافي المسئول الإقليمي للصحة المجتمعية، والدكتورة مايا حلواني مدير عمليات الاتحاد الدولي لأزمة غزة، والدكتور محمود ثروت مسئول دولي عن الأمراض المزمنة، والدكتور محمد رشاد المسئول الإقليمي للخدمات الصحية، والدكتور عمر عصام مسئول إقليمي للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والدكتور جريجوري هاينس مسئول دولي عن الخدمات الصحية وطب الطوارئ، مؤكدا أن جميع افراد الوفد عبروا عن بالغ اهتمامهم وتقديرهم لجهود شباب الهلال الأحمر بشمال سيناء.

وأوضح خالد زايد، أن عدد المتطوعين من شمال سيناء في الهلال الأحمر بلغ 790 متطوعا ومتطوعة وحققوا ما يقارب 100 ألف ساعة تطوع منذ بداية الأزمة.

وأشار إلى إجراء تدريبات نوعية لـ50 متطوعا على أعمال الطوارئ وتم تسليمهم ملابس ومهمات الاستخدام في حالات الطوارئ، وتدريب آخر في الإسماعيلية علي أعمال اللوجيستيك ومنها دورة المخازن والبار كود والتجهيز وكل ما يتعلق بدوره عمل نقل المساعدات بداية من الاستلام حتى التسليم.

وأضاف رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن فرق الهلال الأحمر تنتشر في 7 مخازن لوجستية وفي مطار العريش ومعبر رفح وعمارات إقامة الفلسطينيين ومستشفيات شمال سيناء ويبذلون جهودا فائقة في مهامهما.

وبين أن الخبرات التي أكتسبها المتطوعين خلال العمل تحت وطأة الأزمة هي رصيد هائل لهم وللهلال الأحمر المصري.

وأكد خالد زايد، تكريم 50 متطوعا من فرق شمال سيناء في اليوم العالمي للتطوع الذي تشارك فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ تقديرا منها لجهود فرق الهلال الأحمر بشمال سيناء.