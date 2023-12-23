نادي الأسير الفلسطيني: الأسير عزيز الدويك يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب

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قال نادي الأسير الفلسطيني -السبت- إن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل)، عزيز الدويك، يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل.

وأضاف أن الدويك يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموجلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق وأن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.

ومنذ اعتقاله في 17 أكتوبر الماضي، لا يتلقى الدويك (75 عاما) العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.

ويشار إلى أنه صدر بحقه قرار اعتقال إداري (دون تهمة) لمدة 6 أشهر.