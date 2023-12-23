اليابان: مبعوث فلسطين يأمل في إظهار مرونة شعبه في إكسبو أوساكا 2025

تأمل فلسطين في إظهار مرونة شعبها في المعرض العالمي في "إكسبو أوساكا 2025 "، رغم أن التحديات التي تشكلها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد تعرض المشاركة في الحدث للخطر، حسبما قال مبعوث فلسطين لدى اليابان وليد صيام.

وقال صيام في مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية: "نحن الشعب الذي يقتل وتزهق أرواحنا، سنأتي لنظهر للعالم أننا نحب الحياة".

ولكن في الوقت نفسه، اعترف صيام أن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة منذ أوائل أكتوبر تسبب في توقف الاستعدادات، حيث أعاق حركة منظمي المعرض وأبطأ الاتصالات.

وقال: "يجب أن ننتظر ونرى ما يحدث ثم نقرر إذا ما كنا سنصمم (جناحا) وما إذا كنا سنحضر إلى إكسبو 2025، أم لا"، مضيفا أن هذا يعتمد على عوامل سياسية، والوضع في الوطن وقيود الميزانية.

وتابع، "لذلك هناك العديد من التساؤلات في الوقت الحالي والتي نواجهها فيما يتعلق بمعرض إكسبو 2025".

وأكد صيام، أنه إذا شاركت فلسطين، فهو يرغب في عرض تكنولوجيتها وثقافتها وطعامها "بطريقة تظهر أن الفلسطينيين ليسوا مجرد أشخاص يخضعون للاحتلال ويعيشون في خيام".