نائب رئيس إندونيسيا يحث منظمة نهضة العلماء على المساعدة في مواجهة التحديات العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث نائب الرئيس الإندونيسي، معروف أمين منظمة نهضة العلماء، وهي أكبر منظمة إسلامية في إندونيسيا، على القيام بدورها في مساعدة الأمة على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف فى كلمة ألقاها فى اجتماع لجمعية علماء ومفكرى المنظمة عقد فى مدينة سورابايا بإقليم جاوة الشرقية الإندونيسى وتم نقلها عبر الإنترنت: اليوم السبت "يجب أن تأخذ المنظمة دورا هنا لأنها منظمة كبيرة ذات مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والإنسانية والعالم"، بحسب وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأشار أمين إلى أنه يجب على منظمة نهضة العلماء أن تساعد البلاد في مواجهة القضايا العالمية مثل الحرب وتغير المناخ وجائحة كوفيد 19 والتطورات السريعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال إن المنظمة ملزمة بحماية الأشخاص من مختلف الأيديولوجيات المتطرفة.

وشدد على أنه "نحن بحاجة إلى تعزيز الإسلام المعتدل".

وتابع: "هذه هي مسؤوليتنا الكبيرة كأمة. وبالتالي، نحن بحاجة إلى موارد بشرية كبيرة".