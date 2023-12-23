«ميدبنك»: 89% نموا فى الأداء المالى للبنك وحقوق الملكية ارتفعت 132% خلال ثلاث سنوات

قال المهندس سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمى والتطوير الشامل لميد بنك: إن الأداء المالى للبنك شهد نموا فى إجمالى الميزانية بنحو 89%، وصافى محفظة قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 196% وودائع العملاء إلى 90%، وحقوق الملكية إلى 132% على مدار الثلاث سنوات الماضية، وعلى صعيد آخر شهد البنك نموا فى عدد موظفيه حيث تم زيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، مشيرا إلى أن ميدبنك يهتم بالاستثمار فى العنصر البشرى، وتنمية مهاراتهم لمواكبة أحداث الحلول المصرفية والخدمات لكافة عملاء البنك.

كما أشار منتصر إلى أن البنك قام بزيادة رأس المال من 3.1 مليار جنيه إلى 6.3 مليار جنيه وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى، هذا إلى جانب تخصيص البنك ميزانية تقدر بنحو 800 مليون جنيه لعملية إعادة الهيكلة والاستثمارات فى أنظمة البنك على مدار 5 سنوات.

وأكد منتصر أن البنك يستعد لإطلاق النظام المصرفى الأساسى للبنك T24 خلال العام المقبل، وهو ما يعزز مُضى البنك فى إطار خطط التحول الرقمى المحددة مسبقا بالتنسيق مع توجهات البنك المركزى المصرى.

ومن جانبها، قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان بميدبنك: «تم إنشاء قطاع «MID Cap»، والذى يعد إدارة مختصة بتمويل الشركات التى يتراوح حجم أعمالها ما بين 200 إلى 750 مليون جنيه مصرى، حيث يتماشى ذلك مع استراتيجية البنك لدعم المشروعات التى لا تعد صغيرة أو متوسطة.

وأضافت أن خلال 2023 نجح ميدبنك فى إحداث طفرة فى قطاع الائتمان بشكل عام حيث تم تعزيز محفظة القروض، وبلغت نسبة الزيادة فى إجمالى محفظة ائتمان الشركات 45٪ والزيادة فى محفظة القروض المشتركة بنسبة 13% وأيضا تم مضاعفة حجم صفقات التوريق خلال العام الحالى مقارنة بالعام الماضى، وتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكنت الإدارة من زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع أعمال الشركات بزيادة قدرها 45% من ديسمبر 2022 وحتى نوفمبر 2023.

بدورها أشارت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية إلى محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بميدبنك، ارتفعت محفظة القروض الشخصية الخاصة بعملاء التجزئة المصرفية محققة نسبة نمو 79% بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2202، هذا بالإضافة إلى زيادة محفظة البطاقات الائتمانية لعملاء البنك بنسبة 226% بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت محفظة الأصول للأفراد بنسبة 53٪ فى نوفمبر 2023 بنهاية ديسمبر 2022.

وفى هذا الإطار، قال محمود أبو حسين، القائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بميدبنك: «يحرص ميدبنك على تنفيذ خطة توسعية تستهدف زيادة قاعدة العملاء؛ حيث قام ميدبنك بافتتاح فروع جديدة فى مختلف المحافظات، تعزز مفهوم الاستدامة وتتيح حصول ذوى الهمم على كافة الخدمات البنكية، حيث وصل عدد الفروع إلى سبعة عشر فرعا، ومن المتوقع أن يتم تجديد وافتتاح عدد يصل إلى 5 فروع خلال النصف الأول من عام 2024».

كما أشار أبو حسين إلى أن ميدبنك يستهدف زيادة ودائع العملاء بنسبة 25% وزيادة قاعدة العملاء بنسبة 40% بنهاية عام 2023.

وحول جهود ميدبنك فى مجال المسئولية المجتمعية، فقد أوضح كريم وهبة، رئيس التسويق والاتصال المؤسسى أن البنك قام بالعديد من المبادرات التى تدعم الصحة والتعليم خلال 2023 والتى تمثلت فى تبرعات لصالح بنك الدم بقصر العينى لمرضى مستشفيات جامعة القاهرة، والتبرع بتكلفة جهاز غسيل كلوى لمؤسسة بهية، بجانب التبرع لإجراء عمليات استئصال أورام الثدى للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى، وقد تعاون أيضا مع «مؤسسة فاهم للدعم النفسى» لإقامة عدد من ورش العمل وحملات التوعية عن المرض النفسى بالمدارس وللمواطنين، والتبرع لحملة «ستر ودفا» وحملة «شتاء دافئ» بتوزيع بطاطين لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا فى محافظات الصعيد.