تقرير: تل أبيب تعرض هدنة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 محتجزا فى القطاع

ذكرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية قدمت عرضا جديدا لحركة "حماس" الفلسطينية ينص على وقف القتال فى قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق "حماس" سراح 35 محتجزا لديها.



ونقلت الشبكة عن مسئول أمريكى (لم تسمه) قوله: "قدمت إسرائيل عرضا جديدا لحركة حماس لعقد هدنة مدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 من المحتجزين جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى".



وأضاف المسئول أن "هذه المجموعة تشمل الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة "نير عوز" قرب قطاع غزة، والذين ظهروا مؤخرا فى مقطع فيديو بثته كتائب القسام، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.



ورغم إعلان "حماس"، الخميس الماضى، عدم موافقتها على أى مباحثات حول تبادل الأسرى إلا بعد إنهاء إسرائيل لعمليتها العسكرية، ما زال المسئولون الأمريكيون يعتقدون أن هناك سبلا لتأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين فى القطاع.



وتجنب المسئول الأمريكى الإجابة على سؤال حول ما إذا كان رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس» فى قطاع غزة، يحيى السنوار، قد استجاب للاقتراح الإسرائيلى الجديد.



فى المقابل، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه لا مجال للعثور على المحتجزين لدى حماس فى غزة، وإنها لن تعرض موظفيها للخطر وسط إطلاق النار المتواصل فى القطاع.



وجاء بعد دعوى قضائية رفعها عشرات الأشخاص ممن احتجزوا أو تجمعهم قرابة بالمحتجزين لدى حماس، ضد اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى محكمة إسرائيلية، بحجة أن المنظمة لم تف بالتزامها بمساعدة ضحايا الصراع المسلح والعنف والحفاظ على حياتهم وكرامتهم، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وورد بالدعوى المرفوعة أمام محكمة فى القدس المحتلة، أن الصليب الأحمر فشل فى زيارة المحتجزين فى الأسر للاطمئنان على صحتهم وتزويدهم بالأدوية ثم إبلاغ أقاربهم بشأن حالتهم الصحية، مؤكدة أن الصليب الأحمر "لم يفعل ولا يفعل ما يكفى لإطلاق سراحهم".



وفى حين أن اتفاقية جنيف تمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارة أسرى الحرب وضحايا العنف فى مناطق النزاع، قالت المنظمة إنها لا تستطيع اقتحام الأماكن التى يُحتجز فيها المحتجزون.