5 مليارات جنيه حصيلة التخارج الجزئى لبنكى «الأهلى المصرى» و«مصر» من المصرية للإيثيلين لصالح «أبوظبى القابضة»

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بلغت حصيلة التخارج الجزئى لبنكى الأهلى المصرى ومصر – أكبر وثانى بنوك حكومية فى البلاد – نحو 5 مليارات جنيه من تقليص حصصهم فى المصرية للإيثيلين ومشتقاته ــ إيثيدكو لصالح شركة أبوظبى القابضة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أن بنك مصرى باع 5% من حصته البالغة 10%، فى حين باع الأهلى المصرى من خلال ذراعه الاستثمارى الأهلى كابيتال 11% من حصته التى كانت تبلغ 21% وذلك مقابل 5 مليارات جنيه بينما باع بنك الاستثمار القومى كامل الأسهم التى كان يمتلكها فى «إيثيدكو» وهى 14%.

وتبعا للمصادر فإن أبوظبى القابضة استحوذت بالفعل على 30% من أسهم «إيثيدكو» وجارٍ حاليا عملية نقل الأسهم فى صفقة تقارب 9 مليارات جنيه.

والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته هى شركة مساهمة مصرية تأسست فى 16 يناير لعام 2011 تحت قانون الاستثمار المصرى بإجمالى تكلفة استثمار 1.9 مليار دولار أمريكى، بمساهمة كل من «سيدى كرير» 20% والشركة القابضة للبتروكيماويات 20% وشركة جاسكو 11% والبنك الأهلى المصرى 21%، وبنك مصر 10% وبنك الاستثمار القومى 14% وآخرين وذلك قبل صفقة الاستحواذ، حيث أصبح هيكل الملكية يضم أبوظبى القابضة بحصة 30% مع تخارج بنك الاستثمار القومى وتقليص حصص بنك مصر والأهلى كابيتال.

وكان مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وافق فى اجتماعه أكتوبر الماضى على إرجاء صفقة الاستحواذ على شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته «إيثيدكو».

وأوضحت الشركة، أن قرار التأجيل لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة فى رأسمال «إيثيدكو» من خلال التخارج الجزئى لبعض مساهمى الشركة.

وأعلنت الحكومة فى يوليو الماضى عن خطط أبوظبى القابضة للاستحواذ على حصص أقلية فى ثلاث شركات حكومية مقيدة فى البورصة المصرية مقابل 800 مليون دولار.

وفى عام 2022 استحوذت أبوظبى القابضة على حصص فى 5 شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية حوالى 1.88 مليار دولار.