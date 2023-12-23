جوزيف شوستر: لا هجرة يهودية من ألمانيا

أكد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، عدم رصد أي هجرة لليهود من ألمانيا، على الرغم من العدد المتزايد من الحوادث المعادية للسامية.

وبسؤاله عما إذا كان أعضاء الجالية اليهودية، تهاجر من ألمانيا، قال شوستر لصحيفة «راينيش بوست»، في مقابلة نشرت اليوم السبت: «لا، أنا بالتأكيد لا أرى أي هجرة لليهود من ألمانيا».

وأضاف أن «هناك دائما أشخاصا ينتقلون إلى إسرائيل لأسباب دينية»، لكنه أوضح أنه «لا يمكنه رؤية ذلك لأسباب سياسية، على عكس فرنسا، حيث أن هناك نزوحا واضحا لليهود».

ومنذ السابع من أكتوبر، تم الإبلاغ عن ارتفاع متزايد في الحوادث المناهضة للسامية، في ألمانيا، بما في ذلك الاعتداء والإساءة اللفظية، ووضع علامة على المباني السكنية بنجمة داوود، ومحاولة إشعال حريق متعمد في كنيس يهودي في برلين.