مقتل 12 جنديا تركيا في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمالى العراق

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، إن 12 جنديا تركيا على الأقل قتلوا في اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق منذ يوم أمس الجمعة.

وقتل ستة جنود وأصيب آخر بعد أن استهدف حزب العمال الكردستاني قاعدة عسكرية في شمال العراق على طول الحدود التركية، حسبما ذكرت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي (إكس).

وأطلقت أنقرة عملية برية وجوية في المنطقة في في عام 2022. وأضافت الوزارة أن الجيش رد بضربات جوية على أهداف لحزب العمال الكردستاني.

وجاء في البيان أنه تم "تحييد" 13 مسلحا متشددا في الاشتباكات المستمرة اليوم السبت، مستخدما مصطلحا يستخدم غالبا للإشارة إلى المسلحين الذين قتلوا أو أسروا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة مقتل ستة جنود أتراك في شمالى العراق.

وقتل آلاف الأشخاص في الصراع المستمر منذ عقود بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني ، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.