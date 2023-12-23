قال المرشد الإيراني علي الخامنئي، إن «الشعب الفلسطيني حقق نصرًا كبيرًا بالكشف عن زيف ادعاءات الغرب وأمريكا وإهانتهم لحقوق الإنسان».

وبحسب ما نشرته وكالة «إرنا»، أكد خلال لقائه مع عدد من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان، اليوم السبت، أن «كيان العدو الصهيوني الغاصب سوف يزول من على وجه الأرض يوما ما»، بحسب تعبيره.

وذكر أن «القناع سقط عن وجه الحضارة الغربية التي وبكل وقاحة تستخدم حق النقض (الفيتو) على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار».

وأشار إلى أن «تقديم الدعم للمقاومة أمر واجب»، واصفًا «الوقوف إلى جانب إسرائيل بأنه جريمة وخيانة».

ولفت إلى أن «الدول الإسلامية من واجبها أن تمنع إرسال النفط والوقود والبضائع إلى الكيان الإسرائيلي»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.