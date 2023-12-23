شاب سيناوي يمثل مصر في المخيم الكشفي العربي بالإمارات

مثل الشاب السيناوي "جعفر عادل" القائد الكشفي بجنوب سيناء، مصر في المخيم الكشفي العربي رقم 33، والذي أقيم في محمية المرموم بدولة الإمارات العربية، وذلك ضمن الوفد المصري المشارك في المعسكر.



وقال عادل، إن المخيم الكشفي العربي الـ33 رفع شعار "نهج الاستدامة"، وشارك فيه 1500 كشاف وقائد من كافة الدول العربية، مشيرا إلى أنه سوف يقدم أبحاث عن المشاركات، وإعادة التدوير والمشروعات الخضراء مع الوفد المصري، كما أنه سيجري تجربة هذا المخيم الكشفي إلى جنوب سيناء.

وتقدم عادل بالشكر لجمعية فتيان الكشافة والاتحاد المصري للكشافة والمرشدات، لاختياره ممثلا في الوفد المصري لمحافظة جنوب سيناء.

وكان افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، المخيم الكشفي العربي الـ 33 بالتنسيق مع المنظمة الكشفية العربية، الإقليم الكشفي العربي، وبمشاركة أكثر من 1500 شخص و19 دولة عربية.

وأكد رئيس مجلس دبي الرياضي خلال الافتتاح، مدى أهمية العمل الكشفي، في بناء شخصية الشباب العرب، وتطوير قدراتهم الفردية، وزيادة مهاراتهم القيادية والاجتماعية، ومدى تأثيره الإيجابي على زيادة روح الانتماء وحمل المسئولية اتجاه وطنهم.

وأشار إلى أن دبي استطاعت أن تكون بوابة للإبداع والتبادل المعرفي، من خلال استضافتها للكثير من المؤتمرات العربية والدولية الرائدة على مستوى أنحاء العالم، التي تعكس التزامها الكبير اتجاه تعزيز القيم الكشفية

بجانب توفير بيئة محفزة لتعزيز قدرات الشباب وروح القيادة بين الكشافة من الثقافات المختلفة، مما يساهم في زيادة الفهم المتبادل للعمل الكشفي وبناء جسور الثقافة بينهم، وإذكاء روح الارتباط بالأرض، والتواصل الإيجابي مع البيئة.