عضو وفد التفاوض مع إثيوبيا: سد النهضة مخطط أمريكي منذ 1963

قال الدكتور عارف غريب، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت خطة لبناء 33 مشروعا بين سدود كبيرة وصغيرة أعالي النيل الأزرق منذ عام 1963، موضحا أن سد النهضة كان إحداها.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تشارك إثيوبيا مع دولتي المصب مصر والسودان في 3 روافد «السوباط - العبارة- النيل».

ولفت إلى إمداد نهري السوباط والعبارة مصر والسودان بحصة مياه تقدر بإجمالي 24 مليار متر مكعب من المياه مناصفة، إلى جانب 50 مليارا أخرى من نهر النيل، منوها باختيار الولايات المتحدة نهر النيل كونه أكبر روافد المياه.

وأوضح أن سعة تخزين السد المخططة آنذاك كانت تعادل 14 مليار متر مكعب من المياه -خمس السعة الحالية- لافتا إلى انتهاء إثيوبيا من ملء 42 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الاستيعابية المستهدفة 74 مليارا.