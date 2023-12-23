بيراميدز يسابق الزمن لتجهيز الشيبي ومرعي لمواجهة فيوتشر في السوبر

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يتطلع الجهاز الطبي لفريق بيراميدز لتجهيز الثنائي محمد الشيبي ومحمود مرعي لمواجهة فيوتشر في السوبر المصري.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز مع مودرن فيوتشر مساء يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

وخاض محمود مرعي ومحمد الشيبي تدريبات خاصة رفقة الجهاز الطبي لنادي بيراميدز بهدف تجهيزهما لمواجهة مودرن فيوتشر.

فيما واصل إبراهيم عادل برنامجه التأهيلي مع الجهاز الطبي للتعافي من الإصابي بكسر في كاحل القدم.

وكذلك أدى أحمد الشناوي تدريبا تأهيليا خاصا مع الجهاز الطبي في ظل معاناته من كسر في الضلوع.