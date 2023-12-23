تجدد الخلاف داخل حزب الوفد بعد تأجيل اجتماع الهيئة العليا لأجل غير مسمى

تجدد الخلاف داخل حزب الوفد بعد إعلان رئيس الحزب عبدالسند يمامة، تأجيل اجتماع الهيئة العليا للحزب الذى كان من المقرر عقده السبت؛ لتقييم الموقف بعد الإعلان الرسمى عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك لأجل غير مسمى، بسبب إصابته بـ«نزلة برد».

وحل رئيس حزب الوفد فى المركز الرابع والأخير فى الانتخابات الرئاسية التى جرت مؤخرا.

وقال عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومدير الحملة الانتخابية ليمامة، إنه تم تأجيل الاجتماع بسبب إصابة رئيس الحزب بوعكة صحية «نزلة برد شديدة»، إضافة إلى أن هناك أكثر من 20 عضوا بالهيئة العليا طالبوا بتأجيل الاجتماع.

وأوضح الصباحى، لـ«الشروق»، أنه سيتم عقد الاجتماع لكن لم يتم تحديد موعده حتى الآن، مضيفًا: مشاركتنا فى الانتخابات الرئاسية كانت كلها إيجابيات ولا يوجد بها سلبيات.

وذكر عضو الهيئة العليا للحزب، أن المختلفين مع رئيس الحزب 3 أشخاص وغير مدركين لوضع العملية الانتخابية ولا الجهد الذى بذله الحزب خلال الانتخابات، ولم يطلب أحد من الأعضاء رئيس الحزب بتقديم استقالته، مؤكدا أن حزب الوفد مستقر وهو جزء من النسيج الوطنى واستقراره من استقرار الوطن ككل.

كما أكد النائب الوفدى السابق عيد هيكل، والمنسق العام للحملة الانتخابية السابقة لـ«يمامة»، لـ«الشروق»، أن 85% من أعضاء الهيئة العليا للحزب يؤيدن رئيس الحزب، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى دعا إليه عدد بسيط من أعضاء الهيئة العليا يوم الأربعاء الماضى لم ينعقد نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى.

من جهته، اعتبر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوى، تأجيل رئيس اجتماع الهيئة العليا لأجل غير مسمى، «هروب من المواجهة والتنصل من المسئولية»، مضيفا أن ذلك ليس أول اجتماع يتم إلغاؤه والهيئة العليا لم تجتمع منذ فترة كبيرة.

وأوضح بدراوى، لـ«الشروق»، أن بعض أعضاء الهيئة العليا يتشاورون لتحديد الخطوات المقبلة فى ظل تعنت رئيس الحزب ومخالفته للائحة الداخلية للحزب، مطالبا رئيس الحزب بالاستقالة لحفظ ماء الوجه.

وقال عضو الهيئة العليا للحزب، عباس حزين، إن تأجيل الاجتماع جاء كما صرح رئيس الحزب بسبب تعرضه لوعكة صحية، ونحن بانتظار شفائه، ولا نعلم سيحدد موعدا آخر من عدمه، وهو أمر يعود له.

وأوضح حزين، لـ«الشروق»، أن «يمامة أخل بلائحة الحزب رغم أنه أستاذ قانون»، مشيرا إلى أنه لائحيا فى حال تعذر رئيس الحزب يعقد الاجتماع برئاسة السكرتير العام وفى حال تعذر السكرتير يعقد الاجتماع بأكبر الأعضاء سنًا.

وأردف عضو الهيئة العليا للحزب: لم تعقد الهيئة العليا سوى اجتماع واحد منذ 10 مايو 2023 حتى الآن، واللائحة تنص على عقد اجتماع شهرى للهيئة فى يوم الاثنين الأول من كل شهر بشكل دورى ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك.