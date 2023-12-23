نيويورك تايمز: بوتين ربما يكون منفتحا على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلمح بهدوء إلى انفتاحه على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الكرملين أشار إلى اهتمامه بإبرام صفقة لإيقاف الحرب، طالما لا يزال يمكنه إعلان النصر.



* ثقة بلا حدود



وأوردت الصحيفة الأمريكية، خلال تقرير عبر موقعها الإلكتروني، أن ثقة بوتين يبدو أنها لا تعرف حدوداً، حيث قال، مدعوماً بالهجوم المضاد الأوكراني الفاشل والدعم الغربي الواهن، إن أهداف الحرب الروسية لم تتغير، متفاخراً، يوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا محاصرة للغاية لدرجة أن القوات الروسية تفعل "ما تريد".



وتعهد بوتين أمام جنرالات الجيش الروسي: "لن نتخلى عما يخصنا"، مضيفاً: "إذا أرادوا التفاوض، دعهم يتفاوضون"، لكن في دفعة أخيرة من دبلوماسية القنوات الخلفية، كان بوتين يبعث رسالة مختلفة، تتمثل في استعداده لإبرام صفقة، بحسب "نيويورك تايمز".



وقال مسئولان روس سابقان ومقربان من الكرملين ومسئولون أمريكيون ودوليون، إن بوتين كان يشير من خلال الوسطاء منذ سبتمبر على الأقل إلى أنه منفتح على وقف إطلاق نار من شأنه تجميد القتال على طول الخطوط الحالية، وهو أمر بعيد كل البعد عن طموحه بالسيطرة على أوكرانيا.



وفي الواقع، عمل بوتين على جس النبض بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار قبل ذلك بعام، في خريف عام 2022، وفقاً لمسئولين أمريكيين.



وقد جاءت هذه المبادرة الهادئة، التي لم تنقلها التقارير من قبل، بعدما انتصارات أوكرانية في شمال شرق البلاد.



وبحسب "نيويورك تايمز"، تظهر عشرات اللقاءات مع كل من الروس الذين يعرفون بوتين منذ فترة طويلة ومع المسئولين الدوليين أن "بوتين قائداً يناور لتقليص المخاطر وإبقاء خياراته مفتوحة في حرب استمرت أكثر مما توقع"، على حد قولهم.



* البقاء في ساحة المعركة



وقال مسئول دولي التقى مع مسئولين روس بارزين هذا الخريف: "يقولون: نحن مستعدون للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، ويريدون البقاء حيث هم بساحة المعركة".



في المقابل، لا يوجد دليل على أن القادة الأوكرانيين، الذين تعهدوا باستعادة جميع أراضيهم، سيقبلون بمثل هذا الاتفاق.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين (لم تسمهم) القول إن بوتين يرى أن التقاء العوامل خلق فرصة مناسبة لاتفاق، موضحين أن هذاه العوامل تتمثل في ساحة معركة يبدو أنها عالقة في طريق مسدود، وتداعيات الهجوم الأوكراني المخيب للآمال، وتراجع الدعم الغربي، وتشتيت الانتباه الناجم عن الحرب في غزة.