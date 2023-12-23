وفاة السفير الأمريكي الأسبق لدى ألمانيا جون كورنبلوم

توفى السفير الأمريكي الأسبق لدى ألمانيا، جون كورنبلوم، عن عمر ناهز 80 عاما.



وعلمت "د.ب.أ" من صديق للعائلة، أمس الجمعة، أن كورنبلوم فارق الحياة في ناشفيل بولاية تينيسي، أمس الأول الخميس، وكانت صحيفة تاج شبيجل الألمانية أول من أورد نبأ الوفاة.



وشغل كورنبلوم منصب سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2001، في بون، ثم في برلين.



وعقب مسيرته الدبلوماسية في وزارة الخارجية الأمريكية، لطالما علق كورنبلوم على العديد من القضايا السياسية الدائرة، وظهر بشكل منتظم كخبير في البرامج السياسية الألمانية.



وكان كورنبلوم -أجداده من بروسيا الشرقية- يتحدث الألمانية بطلاقة، وقد حملته مسيرته الدبلوماسية إلى ألمانيا عدة مرات، حيث بدأ عمله في السفارة الأمريكية العامة بمدينة هامبورج، وانضم لاحقا للقسم السياسي بالسفارة الأمريكية في بون.



وخلال فترة عمله كسفير، شارك كورنبلوم في المفاوضات الخاصة بـ "اتفاقية القوى الأربع بشأن برلين" (اتفاقية برلين) التي تم التوصل إليها في أوائل سبعينيات القرن الماضي، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوتر خلال حقبة الحرب الباردة.



وعمل كورنبلوم خلال الفترة من عام 1979 وحتى عام 1981 مستشارا سياسيًا ضمن البعثة الأمريكية في برلين، وصار لاحقا نائبا لقائد القطاع الأمريكي.



وكان الراحل ولد في ديترويت في عام 1943، ودرس الألمانية والعلاقات الدولية بجامعة ولاية ميشيجان.



وفي عام 1964 انضم إلى الخدمة الخارجية لبلاده، ومثل الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.



وبعد مسيرة دبلوماسية حافلة، عمل كورنبلوم خبيرا مصرفيا في قطاع الاستثمار.



ووصف روبرت كيميت، وهو سياسي أمريكي عمل سفيرا للولايات المتحدة لدى ألمانيا في الفترة من 1991 وحتى عام 1993، الراحل بأنه كان دبلوماسيا أمريكيا عظيما، ورجلا قويا ينتمي لضفتي الأطلسي، وصديقا مخلصا لألمانيا.