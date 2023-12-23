 وزير إسرائيلي: الحرب لن تنتهي حتى لو استعدنا المحتجزين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير إسرائيلي: الحرب لن تنتهي حتى لو استعدنا المحتجزين

هايدي صبري:
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:02 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:02 م
نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، قوله إنه حتى لو تمت استعادة المحتجزين في غزة، فإن الحرب لن تنتهي.

ويتماهى تصريح ديختر مع تصريحات وزراء إسرائيليين آخرين -بينهم وزير الأمن القومي- يدعمون مواصلة الحرب، ويرفضون أي وقف لإطلاق النار قبل تحقيق الهدف المعلن لحكومة بنيامين نتنياهو، وهو "القضاء على حماس"، على حد قوله.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الأخير أكد خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل ستواصل الحرب على غزة حتى تحقيق جميع أهدافها، بحسب "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "نوسع عملياتنا في شمالي وجنوبي قطاع غزة، ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس".

وتابع:" نواجه قتالا من الأنفاق، والمسلحون يخرجون منها ويواجهوننا، مضيفاً:"هاجمنا أهدافا لحزب الله من بينها بنى تحتية".

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