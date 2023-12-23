إحصائية: 200 ألف إسرائيلي يعيشون على الإعانات منذ بدء الحرب على غزة

تستمر خسائر العديد من المجالات لدى إسرائيل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في الـ7 من أكتوبر الماضي، حيث توقفت حركة التجارة؛ ما تسبب في ظهور نسبة عالية من المستوطنين، الذين يعتمدون على الإعانات الشهرية المصروفة للعاطلين عن العمل.

ووفق إحصائية حديثة، قاربت أعداد المستحقين لتلك الإعانات 200 ألف منذ بدء الحرب.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، عن هيئة التأمينات الحكومية الإسرائيلية، أن 188 ألفا و184 مستوطنا يعيشون على الإعانات الشهرية بسبب الحرب.

وأضافت الإحصائية، أن 71% من المستحقين للإعانات توقفت رواتبهم منذ بدء الحرب، وأكدت أن 61% من مستحقي الإعانات من الشباب وكبار السن.

وأشارت الإحصائية، إلى تزايد طلبات الإعانة شهريًا منذ انطلاق طوفان الأقصي 4 أضعافها، لتصل إلى 80 ألف طلب إعانات بطالة في الشهر الواحد، بينما مر على انطلاق طوفان الأقصي شهرين ونصف.

وقال شخصان من المستحقين للإعانات، في حديثهما لصحيفة الجيروزاليم، إن الإعانات خلال الحرب منخفضة مقارنة بالاعانات التي كانت يتم منحها خلال فترة جائحة كورونا التي شهدت نسبة بطالة عالية أيضا.