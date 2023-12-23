ميلان يتعادل في الدقائق الأخيرة مع ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي

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اقتنص فريق ميلان تعادلا صعبا مع مضيفه ساليرنيتانا 2 /2، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتقدم ميلان عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 17، قبل أن يدرك ساليرنيتانا التعادل عبر فيدريكو فازيو في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 63 سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لساليرنيتانا، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فيورنتينا على مضيفه مونزا 1 / صفر.

وسجل لوكاس بلتران الهدف الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة السابعة.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.