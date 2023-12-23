 مستوطن إسرائيلي: المقاومة بالضفة الغربية بدأت في حفر أنفاق جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطن إسرائيلي: المقاومة بالضفة الغربية بدأت في حفر أنفاق جديدة

أدهم السيد
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 11:39 ص | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 11:39 ص

تحدث مستوطن إسرائيلي في مداخلة إذاعية عن حالة الهلع والخوف التي يعيشها المستوطنون؛ جراء عمليات المقاومة من قبل مناضلي الضفة الغربية، كما أكد وجود أنشطة حفر أنفاق أسفل مستوطنات الضفة، والتي قد تؤدي لطوفان أقصى جديد.

وقال المستوطن غادي يوهان، لإذاعة 113 إف إم العبرية، إن أهالي مستوطنة بيت حوفير يسمعون أصوات حفر تحت منازلهم ليلًا، ويتوقعون أنها أنفاق تستخدمها المقاومة.

وأضاف غادي، أن الحكومة الإسرائيلية أرسلت بعض الجيولوجيين للتحقق من الأمر، لكنهم لم يخبرو المستوطنين بنتيجة التحقيق ما زاد في شكوكهم.

وأكد غادي، أن المقاومة تنتقي أوقات الليل لرمي القنابل عالية الصوت لإفزاع المستوطنين، مشيرا إلى أن الهجمات تتوقف يوم وتحدث يومين، لافتا إلى وقوع 4 هجمات خلال اليوم الواحد.

وتابع أن القنابل التي تلقيها المقاومة بطولكرم الفلسطينية تقع داخل ساحات المنازل، مؤكدا أن المستوطنين يشعرون بقلة حيلة لعدم تلقيهم الحماية المطلوبة ضد المقاومين، وسط تخوف من تكرار سيناريو هجوم 7 أكتوبر مرة أخرى بالضفة الغربية.


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