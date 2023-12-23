تصدير 799 حاوية مكافئة من ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا أكد فيه، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 799 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 623 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2003 حاويات مكافئة، كما تعامل الميناء مع 34 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22 ألفًا و358 طنًا تشتمل على 2800 طن أسمنت معبأ، و5437 طن يوريا، و14 ألفًا و121 طن ملح معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30766 طنا، تشتمل على 10123 طن قمح، و1100 طن خردة، و3406 أطنان حديد، و6917 طن ذرة، و9220 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 145 ألفًا و132 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 302 ألف و877 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3683 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3169 شاحنة.