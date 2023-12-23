حماس: مزاعم الاحتلال بالعثور على أسلحة في مدرسة استمرار لنهج الكذب وتبرير لقتل الأبرياء

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اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم السبت، أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بالعثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة هو استمرار لنهج الكذب والتضليل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن "ادعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال بالعثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة هو استمرار لنهج الكذب والتضليل الذي يمارسه العدو".

وأوضح البيان أن تلك التصريحات المزعومة "تبريراً لعدوانه وقتله المدنيين الأبرياء وحربه التدميرية التي طالت كل البنى والمرافق المدنية في قطاع غزة".

واعتبر البيان أن تصريحات المتحدث باسم الاحتلال، تعكس إفلاس جيش الاحتلال وفشله أمام أبطال كتائب القسّام والمقاومة المستمرة في إيقاع جنوده المهزومين بين قتيل وجريح.