الخارجية الأمريكية: زيادة المساعدات إلى غزة خطوة مهمة لتدارك المعاناة الإنسانية ‏

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك، إن قرار مجلس الأمن بشأن زيادة حجم ‏المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ خطوة مهمة نحو تدارك المعاناة الإنسانية الجارية الآن بقطاع ‏غزة. ‏

وأشار خلال تصريحات لـ «العربية»، إلى تكليف الإدارة الأمريكية المبعوث الخاص للقضايا ‏الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد؛ بمسئولية التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عبور ‏المساعدات الإنسانية الإضافية، موضحا أن عدد الشاحنات المسموح بعبورها إلى الآن؛ ليس كافيا. ‏

وعلى صعيد آخر، قال إن مشاركة 20 دولة في التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين على ‏السفن التجارية في البحر الأحمر؛ يستهدف ضمان حماية التجارة الدولية والنقل البحري وليس ‏إسرائيل، لا سيما في ضوء عبور معظم السفن المحملة بالبضائع عبر مسار البحر الأحمر. ‏

وأوضح أن منع وإعاقة حركة عبور البضائع إلى الدول؛ من شأنه أن ينعكس على ارتفاع أسعار ‏السلع ورفع مستويات التضخم، منوها إلى أهمية حماية حركة الملاحة البحرية العالمية. ‏

واتهم إيران بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بالمنطقة ودعم الأنشطة العسكرية لجماعة الحوثي ‏بالبحر الأحمر.‏

ووافق مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يفضي بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع اتخاذ خطوات فورية ترمي إلى «تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».