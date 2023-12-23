الخارجية الأمريكية: زيادة المساعدات إلى غزة خطوة مهمة لتدارك المعاناة الإنسانية ‏

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناثان تيك، إن قرار مجلس الأمن بشأن زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ خطوة مهمة نحو تدارك المعاناة الإنسانية الجارية الآن بقطاع غزة.
وأشار خلال تصريحات لـ «العربية»، إلى تكليف الإدارة الأمريكية المبعوث الخاص للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد؛ بمسئولية التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان عبور المساعدات الإنسانية الإضافية، موضحا أن عدد الشاحنات المسموح بعبورها إلى الآن؛ ليس كافيا.
وعلى صعيد آخر، قال إن مشاركة 20 دولة في التحالف الدولي للتصدي لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر؛ يستهدف ضمان حماية التجارة الدولية والنقل البحري وليس إسرائيل، لا سيما في ضوء عبور معظم السفن المحملة بالبضائع عبر مسار البحر الأحمر.
وأوضح أن منع وإعاقة حركة عبور البضائع إلى الدول؛ من شأنه أن ينعكس على ارتفاع أسعار السلع ورفع مستويات التضخم، منوها إلى أهمية حماية حركة الملاحة البحرية العالمية.
واتهم إيران بالمشاركة في زعزعة الاستقرار بالمنطقة ودعم الأنشطة العسكرية لجماعة الحوثي بالبحر الأحمر.
ووافق مجلس الأمن بالأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يفضي بزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع اتخاذ خطوات فورية ترمي إلى «تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية».