القسام: دمرنا دبابة وقتلنا أفراد 4 جيبات بكمين محكم بجحر الديك

أعلنت كتائب عز الدين القسام عن قتل جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم بجحر الديك شمال قطاع غزة وذلك بتفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع.



وأضافت الكتائب وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105" واستهدفت قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية.



وأشارت كتائب القسام إلى أن طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.



كما أعلنت القسام أنها استهدفت آليتين إسرائيليتين بقذيفتي "الياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.