هيئة الاتصالات الفلسطينية: الاحتلال عزل غزة عن العالم بعد قطعه كل الشبكات الأرضية والخلوية

كشف المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية المهندس ليث دراغمة، عن آخر المستجدات في قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال عدوانها لليوم الـ78 على القطاع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن قطاع الاتصالات بغزة يتعرض لممارسات وحشية على يد قوات الاحتلال، خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي قطع خدمات الاتصالات لمدة 3 أيام وهي المدة الأطول منذ بداية العدوان.

وأفاد بأن هناك قصفا عشوائيا للعديد من المناطق، بالإضافة إلى خروج مقسم الشيخ رضوان، الذي كان يغذي قطاع غزة بالكامل، ويتبقى مقسم خان يونس وهو الروح الأخيرة للاتصالات في القطاع ولكن أطرافه تعرضت للقصف، منوها بأن الاحتلال يقصف أماكن تتضمن مسارات خاصة بالاتصالات، ووصل القصف إلى المقر الرئيسي لشركة الخلوي في خان يونس، وجرف جميع المولدات والألواح الشمسية التي تغذيها، وقطع كل الاتصالات الأرضية والخلوية.

وأشار إلى أن الاحتلال قصف العديد من مسارات الفايبر والشبكات، فيما تحاول طواقم شركات الاتصالات الوصول لهذه الأماكن لتتمكن من إيصال وربط المسارات الدولية بهذه الشبكات، منوها بأن هذه الطواقم تجد صعوبة في الوصول نتيجة تدمير البنية التحتية وقد تستغرق 10 ساعات.

وذكر أن هناك عدة شبكات إنترنت خرجت عن الخدمة، نتيجة قصف عناصر الشبكة الرئيسية، والتي جعلت من قطاع غزة منعزلا عن العالم، وهذه الخدمات يحتاجها المواطنون في غزة؛ للتواصل مع الأطقم الصحية والإغاثية.