 غارات جوية تستهدف بلدة عيترون في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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غارات جوية تستهدف بلدة عيترون في جنوب لبنان

وكالة وفا
نشر في: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:34 م | آخر تحديث: السبت 23 ديسمبر 2023 - 10:34 م

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية على منزل في بلدة عيترون جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة وفا.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الناقورة، واللبونة والعلام.


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