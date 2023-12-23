غارات جوية تستهدف بلدة عيترون في جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية على منزل في بلدة عيترون جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة وفا.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الناقورة، واللبونة والعلام.