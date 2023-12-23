غارات جوية تستهدف بلدة عيترون في جنوب لبنان

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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارة جوية على منزل في بلدة عيترون جنوب لبنان، حسبما أفادت وكالة وفا.
كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات الناقورة، واللبونة والعلام.