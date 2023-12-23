الهند تبدي قلقها إزاء تدنيس معبد هندوسي في الولايات المتحدة

أعرب وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت، عن قلقه إزاء تدنيس معبد هندوسي بكتابات معادية للهند في الولايات المتحدة ، وقال إن المتطرفين والقوى الانفصالية خارج الهند يجب ألا يحصلوا على مثل هذه المساحة.

جاءت تصريحات جايشانكار في حديث للصحفيين على هامش الحفل الثالث لجامعة راشتريا راكشا في الهند، وفقا لوكالة برس تراست أوف إنديا للأنباء.

وقال: "لقد اطلعت على هذه الأخبار. كما تعلمون ، نحن قلقون بشأن هذا. لا ينبغي للمتطرفين والقوى الانفصالية خارج الهند أن يحصلوا على مساحة. قدمت قنصليتنا شكوى إلى الحكومة (الأمريكية) والشرطة هناك بشأن كل ما حدث ، وأعتقد أنه يتم التحقيق في الأمر ".

وقالت إدارة الشرطة في نيوارك بولاية كاليفورنيا إنه في حوالي الساعة 0835 صباحا يوم أمس الجمعة ، تلقت تقريرا عن الكتابة على الجدران في معبد شري سوامينارايان ماندير الهندوسي.

ووفقا للصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم كتابة كلمة "خالصتان" على لافتة خارج المعبد إلى جانب كتابات أخرى مرفوضة.

وتشير كلمة "خالصتان" إلى حركة انفصالية سيخية تسعى لإنشاء وطن للسيخ من خلال إقامة دولة ذات سيادة تحمل اسم خالصستان / وتعنى أرض المخلصين / في ولاية البنجاب الهندية.