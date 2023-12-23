توزيع 400 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في سيوة

قال محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم توزيع 400 كرتونة مواد غذائية، للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سيوة، أن القافلة تحتوي على 400 كرتونة غذائية لواحة سيوة لتوزيعها على المستحقين بقرى ومركز سيوة، وذلك ضمن استراتيجية، توصيل غذاء آمن وصحي للمستحقين في جميع المركز والقرى بالواحة.

وأشار إلى أن عملية توزيع محتويات القافلة تتم وفق مناديب المناطق المستهدفة، وقوائم المستحقين بالتنسيق بين إدارة التضامن الاجتماعي، ورؤساء القرى لضمان وصول الدعم لمستحقيه.