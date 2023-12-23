وزير العدل الألماني يؤيد استخدام الصواعق الكهربائية لمواجهة العنف ضد الشرطة

أعرب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، عن تأييده لاستخدام أجهزة الصواعق الكهربائية في حال تعرض قوات الشرطة للعنف على سبيل المثال لو وقعت أعمال شغب في ليلة رأس السنة في كل الولايات.

جاء ذلك في خطاب بعث به الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إلى وزيرة العدل في ولاية برلين فيلور بادنبرج التي تتولى حاليا مؤتمر وزراء عدل الولايات الألمانية.

وقال بوشمان في خطابه إن من الممكن في المقابل ضمان الحماية الجنائية لقوات الطوارئ بشكل مناسب اليوم، وأضاف: "من الضروري تطبيق مثل هذه الوسائل بشكل حازم. لا يمكن حل الصعوبات في تحديد هوية الجناة عن طريق تشديد الضوابط الجنائية".

وأشار بوشمان خلال ذلك إلى نتيجة المراجعة التي كان وزراء عدل الولايات الألمانية طلبوها بعد أحداث الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الماضية 2022/2023.

وقال بوشمان إن النتيجة لم تسفر عن وجود ضرورة لتشديد القانون.

واستطرد بوشمان أن "توفير أفضل معدات ممكنة لأفراد الشرطة سيسهم لاشك في توفير حماية فعالة لقوات الطوارئ".

وأوضح بوشمان أن مسح البيانات أشار إلى أن أجهزة الصعق الكهربائي "لها تأثير وقائي، ولهذا السبب أود أن أحفز على إجراء مراجعة لاستخدام هذه الأجهزة على المستوى الوطني في تلك الولايات التي لم يتم فيها بعد السماح باستخدام هذه الأجهزة".

كانت أول ولاية ألمانية تطبق استخدام هذه الأجهزة هي ولاية راينلاند-بفالتس في نهاية 2018، وهي أجهزة توفر حماية لأفراد الشرطة عن بعد دون وجود خطر لإحداث إصابات مميتة كما يحدث مع الأسلحة النارية.