أكاديمية الشرطة تحتفل بتخرج 3 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث

نظمت أكاديمية الشرطة بـ"مركز بحوث الشرطة"، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، احتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية في مجالات "مكافحة الإرهاب الدولي، الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة والعبوات المرتجلة وفحص آثار ما بعد الانفجار، مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية"، بإجمالي 64 متدربا ومتدربة من الكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولث، يمثلون 23 دولة إفريقية، و5 دول كومنولث خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 21 ديسمبر الجاري.

ونقل لهم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال تحيات اللواء محمود توفيق محمود توفيق وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب.

من جانبه، أكد السفير الأمين العام للوكالة، أنها تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، موضحا أن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الإفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية؛ بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمني بمحاوره المختلفة، والذي شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين، بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر.

كما أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية باحترافية شديدة، سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.