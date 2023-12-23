ديسكفر ايرلاينز المملوكة للوفتهانزا تعلن عدم تأثر غالبية ركابها بإضراب الطيارين

أعلنت شركة ديسكفر ايرلاينز للطيران المملوكة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم السبت، عدم تأثر غالبية ركابها بالإضراب التحذيري الذي نفذه طياروها لخمس ساعات صباح اليوم بناء على دعوة من نقابة الطيارين بألمانيا (في سي).

وكانت الشركة قد وضعت جدول رحلات بديلا بعد إعلان النقابة عن تنظيم الإضراب أمس الجمعة، وقالت متحدثة باسم الشركة: "الأولوية بالنسبة لنا هي إتاحة الفرصة لكل عملائنا للسفر".

وأعيد تنظيم جدول الرحلات في مطار فرانكفورت، وهو المطار الرئيسي في ألمانيا، وتولت الشركة الأم، لوفتهانزا، الرحلات بمطار ميونخ. ومن المقرر أن ينتهي الإضراب بعد فترة قصيرة من منتصف النهار.

وفي أعقاب انتهاء الإضراب، قالت الشركة:" من خلال تعديل جدول السفر وتبكير وتأخير بعض الرحلات لم تكن هناك حاجة إلى إلغاء رحلات لـ ديسكفر ايرلاينز بسبب الإضراب"، وقدمت الشركة اعتذارها للركاب الذين تأثروا بتعديل مواعيد رحلاتهم مشيرة إلى أنها تعمل بوتيرة سريعة من أجل إعادة الحجز لبعض الركاب وتسفير الركاب المتضررين إلى أماكن عطلات عيد الميلاد أو إعادتهم إلى منازلهم في الوقت المناسب.

ويرجع سبب الدعوة إلى الإضراب إلى تعثر المفاوضات الخاصة باتفاق الأجور الجماعي الأول لدى الشركة حديثة العهد في مجموعة لوفتهانزا، والتي لم يمض على تأسيسها سوى عامين وشهور قليلة حيث أنشئت في يوليو 2021؛ وتركز هذه الشركة نشاطها في مجال السفر السياحي.

وكانت النقابة أعلنت أول أمس الخميس أنها والشركة كانتا تسيران على طريق جيد نحو التوصل إلى اتفاق جزئي على الأقل " لكن أرباب العمل استخدموا مؤخرا تكتيك المماطلة حيث استبعدوا أي تنازلات وطالبوا بشروط جديدة لتحديد تعريفة الأجور".

وأضافت النقابة أنها بحاجة إلى شروط إطارية آمنة لموظفي قمرة القيادة. في المقابل، كانت الشركة وصفت المحادثات مع النقابة بأنها "محادثات متقدمة وجيدة جدا"، وأعلنت عن السير نحو إبرام اتفاق أجور جماعي، وقالت متحدثة باسم الشركة:" توصلنا إلى اتفاقات جزئية وهناك نية واضحة لمواصلة التفاوض في يناير والتوصل إلى نتيجة سريعا".

وأضافت المتحدثة باسم ديسكفر ايرلاينز أنه لا يمكن التوصل إلى الحلول إلا على طاولة المفاوضات وأعربت عن استعداد الشركة في أي وقت لاستئناف المحادثات المشتركة.